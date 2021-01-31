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Selçuk Şahin’in doğum günü kutlandı

31.01.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Selçuk Şahin’in doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de İdari Koordinatör Selçuk Şahin'in doğum günü kutlandı.

Fenerbahçe İdari Koordinatörü Selçuk Şahin’in doğum günü, teknik heyet ve futbolcular tarafından kutlandı. Hatayspor ile oynayacak olan maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe'de sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. İdari Koordinatör Selçuk Şahin, bu jestten ötürü de teknik heyet ve futbolculara teşekkür etti.

Selçuk Şahin, kutlamanın ardından kısa bir açıklama yaptı. Şahin, "Dün aldığımız galibiyetten dolayı herkesi tebrik ederim. Bütün Fenerbahçeliler güne mutlu uyandırdılar. O anlamda bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Güzel de bir gidişatımız var, inşallah devam eder. Sezon sonunda da hepimizin dileği aynı, ben de mumları üflerken aynı dileği diledim. İnşallah iki kupayı da sezon sonu alırız. Tekrardan teşekkür ederim" dedi.

Kutlamada yer alan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ise, "Selçuk Şahin, bu kulübün görmüş olduğu en önemli oyunculardan bir tanesidir. Allah evladının başında, sevdikleriyle nice uzun ömürler nasip etsin. Biz burada beraber 3 Temmuz’u yaşadığımızda bütün Fenerbahçeliler çok iyi bilir ki Türk futbol tarihinin en zor sürecini yaşadı, bu camia, bu kulüp! Bu kulübün ayakta durmasında vesile olan en önemli değerlerden bir tanesiydi, o oyuncu grubunun içindeydi Selçuk. Herkesin o Düzce’deki kampta gözyaşlarıyla hatırlayacağı çok değerli bir oyuncu. Onunla beraber olmak bence hepimiz için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur. Hem oyunculuğuyla hem de insanlığıyla hepimize örnek oldu. İnşallah sağlık, huzur hep onun yanında olsun. Tekrar bizimle olduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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