MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selçuk Yöntem'den Meral Akşener'e sert tepki! 'Böyle bir dönüşümü hiç bir aktör yorumlayamaz'

Selçuk Yöntem'den Meral Akşener'e sert tepki! 'Böyle bir dönüşümü hiç bir aktör yorumlayamaz'

03.03.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı açıklamayla altılı masadan kalktıklarını duyurdu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapan Akşener "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış" dedi. Akşener'in açıklamaları sonrası Selçuk Yöntem isyan etti.

Selçuk Yöntem'den Meral Akşener'e sert tepki! 'Böyle bir dönüşümü hiç bir aktör yorumlayamaz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Meral Akşener, altılı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

Akşener, ''Ancak görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada altılı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı." diye konuştu.

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslendi. Akşener'in bu açıklamaları sonrası Selçuk Yöntem isyan etti.

YÖNTEM, PAYLAŞIMINDA ŞUNLARI İFADELERİ KULLANDI;

"Bravo Meral hanım böyle bir dönüşümü bir tiyatro oyununda bile hiç bir aktör yorumlayamaz..Pes."

selçuk yöntem twit

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Bence güzel oldu, hayırlısı oldu”“Bence güzel oldu, hayırlısı oldu”
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında şok! 'Sunucu görevden alındı' iddiası'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında şok! 'Sunucu görevden alındı' iddiası
AHBAP'ın aldığı yeni kararı açıkladı!AHBAP'ın aldığı yeni kararı açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Selçuk Yöntem ele aktan

En Çok Okunan Haberler

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"

Millet İttifakı'nın adayını ağzından mı kaçırdı?

Millet İttifakı'nın adayını ağzından mı kaçırdı?

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Akşener'in adayı eski Devlet bakanı mı olacak?

Akşener'in adayı eski Devlet bakanı mı olacak?

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cumhur İttifakından 'Kızılay' tepkisi! İstifa çağrısı yaptı: "Akıl devre dışı kalmış"

Cumhur İttifakından 'Kızılay' tepkisi! İstifa çağrısı yaptı: "Akıl devre dışı kalmış"

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.