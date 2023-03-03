Selçuk Yöntem'den Meral Akşener'e sert tepki! 'Böyle bir dönüşümü hiç bir aktör yorumlayamaz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Meral Akşener, altılı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

Akşener, ''Ancak görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada altılı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı." diye konuştu.

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslendi. Akşener'in bu açıklamaları sonrası Selçuk Yöntem isyan etti.

YÖNTEM, PAYLAŞIMINDA ŞUNLARI İFADELERİ KULLANDI;

"Bravo Meral hanım böyle bir dönüşümü bir tiyatro oyununda bile hiç bir aktör yorumlayamaz..Pes."





