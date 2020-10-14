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Selçuklu Belediyesi glütensiz ekmek satışına başladı

KONYA HABERLERİ  | 14.10.2020 16:05 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Çölyak hastaları için üretilen glütensiz ekmek satışına başladı.Çölyak hastalarının kullanması gereken glütensiz un, ekmek, simit, poğaça ve kurabiye Selçuklu Belediyesinin Konya Otogarında kurduğu satış noktasında halkın hizmetine sunuldu.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Çölyak hastaları için üretilen glütensiz ekmek satışına başladı.
Çölyak hastalarının kullanması gereken glütensiz un, ekmek, simit, poğaça ve kurabiye Selçuklu Belediyesinin Konya Otogarında kurduğu satış noktasında halkın hizmetine sunuldu. Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bununla ilgili bir adım atmak için böyle bir hizmete başlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çölyak hastası olan ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın farkındayız. Zaman zaman bu konuyla alakalı da talepleri oluyordu ve bu tarz ürünlere ulaşmakta zorluklar yaşıyorlardı. Bu ihtiyaca cevap verebilmek ve kolay ulaşılabilmesi anlamında Şehirler Arası Otobüs Terminalinde bu satış noktamızı oluşturduk. Buradaki satış noktamızda glütensiz ekmek, un, simit, poğaça ve kurabiye gibi ürünlerimiz yer alacak. İlerleyen günlerde ürün çeşitleri de artırılacak. Bu hizmetimizden sadece Selçuklu’daki hemşehrilerimiz değil otogarın lokasyon olması sebebiyle ülkemizin her noktasından gelen vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Satış noktamızdaki glütensiz ürünleri Karatay Belediyemizin Halk Ekmek Fabrikası’ndan temin ediyoruz. Bu hizmetimizin Selçuklumuza, Konyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Selçuklu Belediyesi tarafından satılan glütensiz ekmekler 90 kuruştan, un ise 7 liradan satışa sunuluyor. Ayrıca glütensiz ürün satış noktası haftanın altı günü 09.30-19.00 saatleri arasında pazar günleri hariç hizmet verecek.

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