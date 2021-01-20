Selçuklu Belediyesi’nden bin 250 aileye "Çok Yaşa Bebek" hediyesi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2016 yılında başlattığı "Çok Yaşa Bebek" projesi ile bebek sahibi olan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor. Proje kapsamında 2020 yılında bin 250 aile ziyaret edilerek hediyeleri teslim edildi.

Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak yapılan ziyaretlerde ailelere içerisinde yeni doğan bebeğin ihtiyacını karşılayacak battaniye ve alt açma setinden oluşan paket teslim edildiği belirtilerek, “Selçuklu Belediyesi’nin fiziki belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sürdürdüğü sosyal belediyecilik faaliyetleri ile de vatandaşlardan büyük takdir görüyor. Proje ile ilçe sınırlarında ikamet eden ve 0-1 yaş arası yeni bebek sahibi ailelere belediyeye başvurmaları halinde önceden bilgi verilerek ziyaretler gerçekleştiriliyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın hayırlı olsun dileklerini ailelere ulaştırılıyor ve hediye aileye takdim ediliyor” denildi.

“Ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz”

Selçuklu Belediyesi’nin ilçe sakinlerinin hem hüznüne hem de sevinçlerine her koşulda ortak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Başta pandemi ile mücadele olmak üzere zor bir yılı geride bıraktık. Ama her şeye rağmen hayat güzellikleriyle devam ediyor. Selçuklu Belediyesi olarak yürüttüğümüz Çok Yaşa Bebek projesi ile dünyamızı güzelleştiren, gönlümüzü neşelendiren ve geleceğimize ışık tutacak olan yavrularımızı evlerinde ziyaret ederek, ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Bu vesileyle dünyaya gözlerini açan minik yavrumuza hayırlı, sağlıklı ve bereketli bir ömür diliyor, kıymetli ailemizi de tebrik ediyorum" dedi.

