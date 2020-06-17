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Selçuklu’da LGS öncesi okullar dezenfekte ediliyor

KONYA HABERLERİ  | 17.06.2020 15:04 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ekipleri hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde ilçede bulunan okulları dezenfekte ederek çevre temizliği yaptı.20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak sınav öncesinde Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçede bulunan okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ekipleri hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde ilçede bulunan okulları dezenfekte ederek çevre temizliği yaptı.
20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak sınav öncesinde Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçede bulunan okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıyor. Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin okullarda temas edebileceği sıraları, lavaboları, merdiven ve koridorları dezenfekte ederek sınava hazır hale getirdi. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise uzun süredir eğitime ara verilen okulların bahçeleri otlardan arındırarak çevre temizliği yaptı. Sınav öncesinde ilçede bulunan ve hafta sonu sınav yapılacak 83 okulda çalışmaların tamamlanması planlanıyor.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, “Hafta sonu geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz eğitim kademelerini yükseltecek önemli bir sınava girecek. Ülke olarak önemli günlerden geçtiğimiz bu günlerde öğrencilerimizin sağlığı bizler için çok değerli. Biz de Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle hafta sonu sınava girecek öğrencilerimizin okullarında dezenfekte ve çevre temizliği yaparak okullarımızı steril hale getirdik. Sınava girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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