YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Selçuklu’da sokak hayvanları unutulmuyor

Selçuklu’da sokak hayvanları unutulmuyor

KONYA HABERLERİ  | 05.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kış mevsimi ve pandemi sürecinde unutmadığı sokak hayvanlarını yaz sıcaklarında da su ve mama ihtiyaçlarını karşılayarak beslemeye devam ediyor.Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kış mevsimi ve pandemi sürecinde unutmadığı sokak hayvanlarını yaz sıcaklarında da su ve mama ihtiyaçlarını karşılayarak beslemeye devam ediyor.
Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla il genelinde aşırı sıcaklardan dolayı zor durumda kalan sokak hayvanları için çalışma yapan Selçuklu Belediyesi ekipleri yem kaplarını doldururken su eksiklikleri de gideriliyor.
Belediye görevlileri şehrin birçok yerinde yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanları için yem dağıtıyor. İlçede bulunan parklara, yeşil alanlara ve muhtelif yerlere yiyecek ve su bırakan ekipler, kuş ve sokak hayvanlarının aşırı sıcak günlerde susuzluk ve açlıktan ölmesini engellemeyi amaçlıyor. Yemleme çalışmalarının yıl boyunca tüm mevsim koşullarında devam ettiğini ifade eden yetkililer, vatandaşların evlerde biriken küçük kırıntıları ve bir kap su ile birlikte müsait alanlara bırakmalarının uygun olacağını söyledi. İlçede bulunan 85 adet kedi besleme istasyonu, 21 adet köpek besleme istasyonu ve kuş besleme istasyonunun her gün aralıksız olarak yemleme çalışmasının yapıldığı ve sularının eklendiği bilgisi verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven'den ilk açıklamaOzan Güven'den ilk açıklama
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Konya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:40
Sabah
05:27
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:01

Konya Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Ebru Eseroğlu Eczanesi
Karatay
İplikçi Eczanesi
Karatay
Akça Eczanesi
Selcuklu
Çumra Eczanesi
Selcuklu
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Kübra Eczanesi
Selcuklu
Sena Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Konya'da fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

Konya'da fabrikada yemekten zehirlenen 97 işçi tedavi altına alındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.