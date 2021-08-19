Selden önce drone ile kaydedilen Bozkurt, felaketinin ardından havadan yeniden görüntülendi

BİLAL KAHYAOĞLU/ÜMİT YORULMAZ - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin öncesinde çekilen görüntüler, felaketin ilçede neden olduğu büyük yıkımı görme imkanı sunuyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Sel felaketinden önce 6 Ağustos'ta ilçeyi drone ile kaydeden AA ekibi, selin ardından ilçeyi tekrar havadan görüntüledi.

İki görüntü arasındaki fark, selin ilçede sebep olduğu büyük yıkımı gözler önüne seriyor. Daha önce yeşil rengin hakim olduğu ilçe merkezinde selin ardından kum ve balçığın bıraktığı koyu renkler yer alıyor.

Görüntülerde selden en çok etkilenen Ezine Çayı bölgesinde yıkılan binalar ve iş yerleri bulunuyor.

