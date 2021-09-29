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Selen Görgüzel Alkan'dan sünnet düğünlerine eleştiri

29.09.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, katıldığı bir televizyon programında erkek çocuklar için yapılan sünnet düğünlerini eleştirdi. Alkan, ilişkilerdeki aldatmaların sebebinin bu olduğunu söyleyerek, "Sen bu çocuktan nasıl normal bir adam olmasını beklersin?" dedi.

Selen Görgüzel Alkan'dan sünnet düğünlerine eleştiri

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk oldu. Erkek çocukları için yapılan sünnet düğünlerini eleştiren Alkan, aldatmaların sebebinin bu olduğunu ifade etti.

Sünnet düğünü yapılan erkek çocuklarının normal bir ilişki yaşamasının zor olduğunu da söyleyen Alkan, programda şu ifadeleri kullandı:

"Sünnete karşı değilim yanlış anlaşılmasın sonuçta dinimizde vacip bir şey, olması gereken bir şey. Sünnet düğünü oluyor, çocuktan deri parçası çıkıyor. İbrahim Tatlıses karşısında şarkı söylüyor. Ebru Gündeş'ler geliyor falan filan.
Çocuk da diyor ki 'Vay be ben neye sahibim ya, ben neyim yahu! Kral kıyafetleri, padişah kıyafetleri... Ne o? Benden deri çıktı. Ondan sonra sen bu çocuktan nasıl normal bir adam olmasını beklersin? Nasıl normal bir ilişki yaşamasını beklersin?"


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Hamdi Alkan
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