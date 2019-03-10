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Selen Görgüzel Alkan: Dünya erkekler günü olmalı!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.03.2019 15:23 | Son Güncelleme

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadınları kızdıracak.

Selen Görgüzel Alkan: Dünya erkekler günü olmalı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Selen Görgüzel Alkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili şaşırtıcı ifadeler içeren bir paylaşımda bulundu. Kadınların eşitlik istediğini söyleyen Alkan, böyle bir şeyden söz etmek için erkeklerin de benzer bir günleri olması gerektiğini söyledi.

İşte Selen Görgüzel Alkan’ın o satırları:

“Şimdi belki bana çok kızacaksınız ama madem düşünce özgürlüğüne saygınız var ben de içimdekini paylaşayım istedim… Evet özel günler çok güzel insanı şımartıp mutlu ediyor lakin ben 21.yüzyılda hala kadınlar günü kavramını anlayamıyorum…

8 Mart'ın kadınlar günü olma sebebini ‘anmak' derseniz anlarım o zaman da nerede eşitlik sorusu geliyor aklıma dağlarda şehit olan onca erkek evladımızın ya da maden ocağında ölen kardeşlerimiz içinde bir gün dünya erkekler günü ilan edilirse işte o zaman eşit şartlarda olduğumuzu anlarım…”

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