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Selen Görgüzel derin yırtmacıyla Hamdi Alkan'a göndermede bulundu!

03.09.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel, arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi. Derin yırtmaçlı bir elbise giyen Görgüzel, "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" şarkısında dans etti.

Selen Görgüzel derin yırtmacıyla Hamdi Alkan'a göndermede bulundu!

2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz mart ayında yollarını ayırmıştı. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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Son dönemde eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi.
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Görgüzel, “Benden selam söyleyin bütün aşklarıma” şarkısında dans etti. Oyuncu, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.


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Selen Görgüzel Alkan Hamdi Alkan hamdi
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