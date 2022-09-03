Selen Görgüzel derin yırtmacıyla Hamdi Alkan'a göndermede bulundu!

2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz mart ayında yollarını ayırmıştı. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Son dönemde eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi.



Görgüzel, “Benden selam söyleyin bütün aşklarıma” şarkısında dans etti. Oyuncu, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.



