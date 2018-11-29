MAGAZİN

Selen Görgüzel 'Hamdi Alkan'ın eşi' söyleminden rahatsız

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 09:37 | Son Güncelleme

Yönetmen Hamdi Alkan’ın oyuncu eşi Selen Görgüzel önceki gün Etiler'de bir Avm’de görüntülendi.

Selen Görgüzel 'Hamdi Alkan'ın eşi' söyleminden rahatsız

Makyajsız olduğu dikkatlerden kaçmayan Selen Görgüzel basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel bir kanalda televizyon programına başlayacağını ve son zamanlarda program hazırlıklarıyla uğraştığını söyleyen oyuncu son zamanlarda eşinin adıyla anılmaktan çok rahatsız olduğunu belirtti.

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Görgüzel “Nereye gitsem aaa bu Hamdi Alkan'ın karısı değil mi, evet Hamdi çok büyük bir duayen sonuçta saygı duyuyorum ama eşimin adı ile anılmak kariyer ve mesleki anlamda benim emeğime de ayıp oluyor” diyerek son zamanlarda artarak katlanan sorunlarını dile getirmiş oldu.

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Şehrazat'dan aldığı bir parça ile yeni albüm hazırlığına başladığını söyleyen oyuncu “müzik piyasasına çok güzel bir giriş yapmayı planlıyorum, şarkıma çok güveniyorum. Satışta yaparsam ne mutlu bana” diyerek yeni albümünü müjdelemiş oldu.


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selen görgüzel hamdi alkan

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