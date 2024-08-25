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Selen Görgüzel’in kızı İlknaz Bektaş evde fenalaştı! Apar topar ameliyata alındı... Elektronik sigara sonu oluyordu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 10:35
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Selen Görgüzel’in kızı İlknaz Bektaş evde fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Genç isim elektronik sigara yüzünden az kalsın canından oluyordu. İlknaz Bektaş "Lütfen elektronik sigaralardan uzak durun" dedi.

Selen Görgüzel’in kızı İlknaz Bektaş evde fenalaştı! Apar topar ameliyata alındı... Elektronik sigara sonu oluyordu

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Selen Görgüzel talihsiz bir olayla gündemde.

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel’in iş insanı Yılmaz Bektaş’tan olan kızı 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, önceki sabah Ortaköy’deki evinde aniden rahatsızlandı. Kalbi sıkışan, nefes almakta güçlük çeken Bektaş hemen Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"EĞER UÇAĞA BİNSEYDİM..."

Posta’nın haberine göre, göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz Bektaş’a “göğüs boşluğuna mediastinal amfizem” teşhisi konuldu ve ameliyata alındı.

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Bektaş, “Rahatsızlandığım günün akşamı Alp Dağları’na trekkking yapmaya uçacaktım. Eğer uçağa binseydim, basınçtan hayatımı kaybedebilirmişim. Allah korudu” dedi.

ELEKTRONİK SİGARA TEHLİKESİ

İlknur Bektaş, “3 gün daha hastanede kalacağım. Akciğerim içtiğim elektronik sigaradan dolayı (vape) hava kaçırmış. Lütfen elektronik sigaralardan uzak durun” diye konuştu.

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Kızına refakat eden ve başından ayrılmayan Selen Görgüzel ise “Allah yavrumu korudu. Küçük çaplı bir kalp krizi geçirmiş. Nabzı hastaneye getirildiğinde 140 atıyormuş. Çok şükür şimdi iyi” dedi.

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Selen Görgüzel
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