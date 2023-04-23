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Selen Görgüzel seksi tarzıyla nefes kesti! Görenler gözünü alamadı

23.04.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Selen Görgüzel, cesur ve seksi pozlarıyla adından bahsettirmeye devam ediyor. Görgüzel son olarak, Ramazan Bayramı sebebiyle sahne aldığı bir mekanda tercih ettiği derin dekolteli kıyafeti ile magazin gündeminde.

Selen Görgüzel seksi tarzıyla nefes kesti! Görenler gözünü alamadı

Selen Görgüzel, ilginç cilt bakımı hikayelerinin yanı sıra cesur pozlarıyla da konuşuluyor. Ünlü şarkıcı, Zuhal Olcay'ın yıllar önce seslendirdiği 'İyisin' isimli şarkıyı yeniden yorumladı. Şarkı tanıtımı için Ankara'da bir mekanda sahne alan Görgüzel, dekolteli tarzıyla yürek hoplattı.

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Görgüzel, sosyal medya pozlarıyla sık sık gündemde yer alıyor. Birbirinden iddialı pozlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni alan şarkıcı, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Geçtiğimiz günlerde “Ben TikTok’un kesinlikle kapatılması istiyorum. Ahlaki değerler açısından ivedilikle kapatılması gerekiyor" sözleriyle tepki toplayan Selen Görgüzel, yeni tarzıyla oldukça beğeni topladı.

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Ünlü isim paylaşımına, "İYİSİN'le ilk sahnemiz fazla iyiydi" notunu düştü.

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