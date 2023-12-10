Selena Gomez, Benny Blanco ile 6 aydır birlikte olduğunu açıkladı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Justin Bieber aşkıyla hafızalara kazınan Gomez, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle yeni aşkını ilan etti.

31 yaşındaki yıldız, müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte olduğu kareyi paylaştı.

Gomez yeni sevgilisi hakkında "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey" dedi.

6 aydır birlikte olduklarını söyleyen şarkıcı, 35 yaşındaki Blanco'nun ona herkesten daha iyi davrandığını "Birlikte olduğum herkesten hâlâ daha iyi. Gerçek bu!" diyerek dile getirdi.

İlişkisi hakkında yapılan yorumlara kayıtsız kalmayan yıldız, "Neden bu kadar umursadığınızı anlayamadım. En mutlu anımdayım. Sözlerinizin hayatımı yön vermesine izin vermeyeceğim. Asla. Bitti! En mutlu anımda yanımda değilseniz, hayatımda hiç olmayın daha iyi" dedi.







