Zayıflayınca işleri kesildi! 52 gün akıl hastanesine yattı! Okan Karacan video çekip yardım istedi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu ve sunucu Okan Karacan, sosyal medyada paylaştığı video ile hem maddi hem manevi açıdan zor bir dönemden geçtiğini açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

Çılgın Dersane film serisinde hayat verdiği 'Doktor Bilgin' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Okan Karacan, aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çeken Okan Karacan, özel hayatıyla da adından söz ettiriyordu. Eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu boşanan Karacan, bu sürecin ardından hem fiziksel hem de duygusal olarak zor günler geçirdi.

ZAYIFLAYINCA İŞLERİ KESİLDİ

70 kilo veren ünlü isim “Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Geçmişte yaşadığı ağır travmaların ardından akıl sağlığı için profesyonel destek almak zorunda kaldığını dile Karacan 52 gün boyunca tedavi gördüğünü de açıklamıştı.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Okan Karacan, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile yeniden konuşulmaya başlandı. Paylaştığı görüntülerde içinde bulunduğu durumu anlatan Karacan, hem maddi hem de manevi olarak zor günler geçirdiğini ifade etti. Ev sahibiyle sorun yaşadığını belirten oyuncu, kimseye ulaşamadığını da söyledi.

Videoda Karacan, şu sözleri kullandı: “Anne senden rica ediyorum, çok kısa ve öz... Evimi satın almak istiyorum, arabamı geri almak istiyorum. Ev sahibimi arıyorum, açmıyor. Beni her yerden engellemişler. 26 yıldır kullandığım telefon hattım bile kapandı!”

'KENDİNDEN YARDIM İSTE'

Okan Karacan’ın annesi, oğlunu sakinleştirmeye çalışarak şu ifadeleri kullandı:

“Benden yardım isteme. Kendinden yardım iste. Sakinleş, ondan sonra her şeyi normale döndür. Sen önce kendi içinden yardım iste, kendini toparla. Ben şimdi gidiyorum, seni kendinle yalnız bırakıyorum. Kendini toparla, ben yapamayacağım.”

