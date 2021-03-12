Selena Gomez müziği bırakmayı düşünüyor

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, müzik dünyasından emekli olmaya hazırlanıyor. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapan 28 yaşındaki ABD'li Gomez, Vogue dergisine verdiği röportajda, oyunculuğa daha fazla eğilmek istediğini söyledi.

Hayranları, ünlü şarkıcının dördüncü solo albümünü çıkarmasını beklerken, Gomez’in açıklamaları, bunun son albümü olabileceği işareti olarak algılandı.

“İnsanlar sizi ciddiye almazken müzik yapmaya devam etmek çok zor” diyen Selena, zaman zaman kendisine “Neden hala buna devam ediyorum” diye sorduğunu belirtti.

OYUNCULUĞA AĞIRLIK VERECEK

“Lose You to Love Me çıkardığım en iyi şarkıydı, ama bazı insanlar için bu hala yeterli değil” diyen Gomez, “Müziğimi seven çok kişi olduğunu düşünüyorum, bu nedenle minnettarım ve devam ediyorum. Ama yeni yapacağım albüm sanırım değişik olacak. Belki müzikten emekli olmadan önceki son denemem olacak” ifadesini kullandı.

Bugünlerde Hulu kanalında yayınlanan Only Murders in the Building adlı komedi dizisinde rol alan Selena Gomez, oyunculuğa ağırlık vermek istediğini söyledi. Öte yandan Gomez, geçtiğimiz aylarda New York’taki dondurucu soğuk ve artan koronavirüs vakalarını bahane etmeden set disiplinini korumasıyla gündeme gelmişti.

