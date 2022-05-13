Selena'nın çocuk oyuncuları Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş büyüdü! İkilinin son hali gündem oldu

'Sihirli Annem' ve 'Selena' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen oyuncu Gizem Güven Selena dizisinde birlikte rol aldığın Dilara Kurtulmuş'un doğum gününü kutladı. Kısa süre önce boşanan Güven'in paylaşımları hayranlarını mest etti.

Selena' dizisinde üç kardeşten biri olan Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş ile çocukluk ve gençlik pozlarını paylaşan Güven paylaşımında "Seni çok seviyorum" dedi.

Gizem Güven bir diğer paylaşımında ise "Benim güzel kız kardeşim doğmuş zaman film şeridi gibi" yazdı.

Gizem Güven'in ve Dilara Kurtulmuş'un pozlarıan "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.





