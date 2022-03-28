Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş süper minisiyle beğeni yağmuruna tutuldu! "Çölüme yağmur oldun"

23 yaşında olan Avusturya doğumlu genç oyuncu Dilara Kurtulmuş, Selena dizisiyle ekranlarda yer almış ve şöhrete kavuşmuştu. Genç oyuncu, Selena'nın ardından Nefes ve Nuri gibi dizilerde de yer almıştı.

SÜPER MİNİLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI!

Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamlayan ünlü isim, şimdilerde sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor.

"EN SEVDİĞİM HAVALAR GİRİŞ YAPTI"

Influencer olarak yaşamına devam eden ve ekranlarda yer almayan Kurtulmuş'tan bu kez süper minili bir poz geldi. Genç oyuncu çiçekli ve mini bir elbise giyerek çekildiği fotoğrafına "En sevdiğim havalar giriş yaptı" notunu düştü.

"ANASAYFAMA BAHAR GELDİ"

Takipçilerinden çok fazla beğeni ve yorum alan Kurtulmuş'un fotoğraflarına "Anasayfama bahar geldi", "Çünkü sen çölüme yağmur oldun" gibi yorumlar da geldi.





