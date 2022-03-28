Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş süper minisiyle beğeni yağmuruna tutuldu! "Çölüme yağmur oldun"

23 yaşında olan Avusturya doğumlu genç oyuncu Dilara Kurtulmuş, Selena dizisiyle ekranlarda yer almış ve şöhrete kavuşmuştu. Genç oyuncu, Selena'nın ardından Nefes ve Nuri gibi dizilerde de yer almıştı.
Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde tamamlayan ünlü isim, şimdilerde sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor.
Influencer olarak yaşamına devam eden ve ekranlarda yer almayan Kurtulmuş'tan bu kez süper minili bir poz geldi. Genç oyuncu çiçekli ve mini bir elbise giyerek çekildiği fotoğrafına "En sevdiğim havalar giriş yaptı" notunu düştü.
Takipçilerinden çok fazla beğeni ve yorum alan Kurtulmuş'un fotoğraflarına "Anasayfama bahar geldi", "Çünkü sen çölüme yağmur oldun" gibi yorumlar da geldi.
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