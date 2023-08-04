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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci ülkeyi terk etmişti! Neden sırra kadem bastığı ortaya çıktı! Tüyler ürperten iddia

04.08.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Selena'da hayat verdiği Selin karakteriyle hafızalarımıza kazınan Cansu Demirci yıllardır hem ekranlardan hem de gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Son hali merak edilen ünlü oyuncunun geçtiğimiz aylarda bir fotoğrafı sosyal medyaya düşmüş ve ülkeye döndüğü söylenmişti. Şimdi ise Demirci'nin yıllardır ortalarda görünmemesinin nedeni ortaya çıktı. O iddia tüyler ürpertti.

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Özet bölümleri de izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen hala popülerliğini koruyor. Selena'nın çocuk oyuncularının son halleri ise çok merak ediliyor.

Selena'da üç kardeşten biri olan Cansu Demirci yıllardır yurt dışında gözden uzak bir hayat yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ülkeye döndüğü söylenen Demirci'nin son hali sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

son hali

Twitter'da bir kullanıcı, Demirci'nin sırra kadem basmasının sebebinin onu rahatsız eden bir kişi yüzünden olduğu iddiasını ortaya çıkardı.

Cansu Demirci 1

İddialara göre; Demirci'nin takıntılı bir hayranı olduğu ve yabancı ülkeye yerleşmesini sebebinin bu yüzden olduğu yazıldı.

Cansu Demirci 2

Profilinde Cansu Demirci hakkında bitmek bilmeyen paylaşımlar yapan saplantılı hayran paylaşımlarıyla tüyler ürpertti.

Cansu Demirci 3

Cansu Demirci ile kendi fotoğraflarını birleştiren şahıs, paylaşımlarının açıklamalarına "Seni Seviyorum Cansu Demirci" vb. ifadeler yazmasıyla dikkat çekti.

profil

En korkutucu detaylardan biri de bu kişinin Cansu Demirci için yazdığı bir şarkının olması. Cansu Demirci'nin oyunculuğu bırakma ve inzivaya çekilme sebebi olarak bu şahıs gösteriliyor.

Cansu Demirci 4

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