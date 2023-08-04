Selena'nın Selin'i Cansu Demirci ülkeyi terk etmişti! Neden sırra kadem bastığı ortaya çıktı! Tüyler ürperten iddia

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Özet bölümleri de izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen hala popülerliğini koruyor. Selena'nın çocuk oyuncularının son halleri ise çok merak ediliyor.

Selena'da üç kardeşten biri olan Cansu Demirci yıllardır yurt dışında gözden uzak bir hayat yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ülkeye döndüğü söylenen Demirci'nin son hali sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Twitter'da bir kullanıcı, Demirci'nin sırra kadem basmasının sebebinin onu rahatsız eden bir kişi yüzünden olduğu iddiasını ortaya çıkardı.

İddialara göre; Demirci'nin takıntılı bir hayranı olduğu ve yabancı ülkeye yerleşmesini sebebinin bu yüzden olduğu yazıldı.

Profilinde Cansu Demirci hakkında bitmek bilmeyen paylaşımlar yapan saplantılı hayran paylaşımlarıyla tüyler ürpertti.

Cansu Demirci ile kendi fotoğraflarını birleştiren şahıs, paylaşımlarının açıklamalarına "Seni Seviyorum Cansu Demirci" vb. ifadeler yazmasıyla dikkat çekti.

En korkutucu detaylardan biri de bu kişinin Cansu Demirci için yazdığı bir şarkının olması. Cansu Demirci'nin oyunculuğu bırakma ve inzivaya çekilme sebebi olarak bu şahıs gösteriliyor.



