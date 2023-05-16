Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ülkeye döndü! İşte son hali

Televizyon dünyasının unutulmazlarından olan Selena dizisinde 3 kardeşin en büyüğü olan Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci, yıllardır yurt dışında gözden uzak bir hayat yaşıyordu.

Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı dizide oynayan genç isim gündemde olmayı da pek tercih etmiyordu.

Yurt dışında eğitimini tamamlayan ve Buenos Aires'te yaşayan Selena'nın Selin'i yılar sonra Türkiye'ye döndü. 2. Sayfa'ya yer alan habere göre Cansu Demirci'nin son hali de dikkat çekti.

Diyet ve sporla formunu koruyan Demirci'ye hayranlarından beğeni yağdı.



