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Petek Dinçöz'den iddialı seçim! Sırt dekoltesi olay

16.05.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde idolünün Ajda Pekkan olduğunu açıklayan ve sahnelere dönen Petek Dinçöz sosyal medyayı salladı. Derin sırt dekoltesi ve göğüs dekoltesiyle poz veren Dinçöz'e "Yakıyorsun" yorumları geldi.

Petek Dinçöz'den iddialı seçim! Sırt dekoltesi olay

Serkan Kodaloğlu'ndan boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan ve 8 yıllık aranın ardından konser sahnelerine geri dönen Petek Dinçöz pozlarıyla dikkat çekiyor.

Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Dinçöz, iddialı dönüşüyle dikkat çekiyor.

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Yeni şarkı çıkaran ünlü isim son olarak idolünün Ajda Pekkan olduğunu açıklamıştı. İddialı kıyafetleriyle dikkat çeken şarkıcı son olarak da kalçasına kadar inen dekoltesiyle olay oldu.

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Ünlü şarkıcının iddialı seçimine "Yıllara meydan okuyorsun", "Yakıyorsun", "Çok seksisin" yorumları geldi.

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