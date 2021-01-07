YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. ’Selendi evde okuyor’ projesi başladı

’Selendi evde okuyor’ projesi başladı

MANİSA HABERLERİ  | 07.01.2021 09:31 | Son Güncelleme

Selendi Kaymakamlığı himayelerinde, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizatörlüğünde ‘Selendi evde okuyor’ kitap okuma etkiliği başladı.Selendi evde okuyor adı altında başlatılan projede her akşam saat 20.30 ile 21.00 arasında yarım saat kitap okunması hedefleniyor.

Selendi Kaymakamlığı himayelerinde, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizatörlüğünde ‘Selendi evde okuyor’ kitap okuma etkiliği başladı.
Selendi evde okuyor adı altında başlatılan projede her akşam saat 20.30 ile 21.00 arasında yarım saat kitap okunması hedefleniyor. Kaymakamlık tarafından başlatılan ’Selendi saatini kitaba kuruyor’, ’Haydi Selendi hep beraber, Selendi evde okuyor’ etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm Selendililer kitap okumaya davet ediliyor.
Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "Bu etkinlikte çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinebilmeleri, okumayı sevmeleri ve ihtiyaç haline getirebilmesi, okumaktan keyif alınması, kişisel başarının yanında toplumun geleceğine yön verilmesi ve zengin medeniyet birikiminin bugünden geleceğe taşıyabilinmesi için okuma kültürü edinmiş olunması gerekiyor. Onun için 7’den 70’e tüm Selendili hemşerilerimizi her gün saat 20.30 ile 21.00 arasında kitap okumaya davet ediyorum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:21
İkindi
15:50
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Cansu Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.