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Selendi’de pazar yeri girişine hijyen istasyonu

MANİSA HABERLERİ  | 16.04.2020 21:43 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde her hafta Perşembe günleri kurulan pazar yeri, bu hafta da korona virüs tehlikesine karşı geniş güvenlik önlemleri ile kurulurken, pazar yeri girişine hijyen istasyonu kuruldu.Selendi Belediyesi geçen haftalarda aldığı önlemlere bir yenisini daha ekleyerek ilçedeki pazar yerinin girişine hijyen istasyonu kurdu.

Manisa’nın Selendi ilçesinde her hafta Perşembe günleri kurulan pazar yeri, bu hafta da korona virüs tehlikesine karşı geniş güvenlik önlemleri ile kurulurken, pazar yeri girişine hijyen istasyonu kuruldu.
Selendi Belediyesi geçen haftalarda aldığı önlemlere bir yenisini daha ekleyerek ilçedeki pazar yerinin girişine hijyen istasyonu kurdu. Kurulan hijyen istasyonunda vatandaşlar pazara giriş ve çıkışlarda ellerini sabunla yıkayıp dezenfektanla korunma imkanı buluyor. Pazar yeri girişine yerleştirilen seyyar istasyon sayesinde pazar yerine giriş çıkış yapan vatandaşlar ellerini dezenfekte ederken, vatandaşlar pazar yerine belli bir oranda alınıyor. Girişlerde vatandaşların ateşleri de ölçülürken 65 yaş ve kronik hastalıkları olanlar ile 20 yaş altı gençler de pazar yerine alınmıyor. 55 esnafın tezgah açtığı pazar yerine en fazla 110 vatandaş alışveriş için pazar yerine girerken İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Aslanalp ve İlçe Belediyesi Zabıta Müdürü Emrullah Gücerden oluşan komisyon pazar yerini sık sık denetledi. Zabıta ekipleri elindeki megafonlarla girişlerde sırada bulunan vatandaşları sosyal mesafenin korunması amacıyla uyarılarda bulundu. Vatandaşlara ayrıca dezenfekte ve maske dağıtımı yapıldı.
Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Belediye olarak korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte tüm imkanlarımızı seferber ettik. Perşembe günleri kurulan pazarımızda bulunan giriş kapısına yerleştirdiğimiz, el yıkama dezenfekte istasyonumuzla vatandaşlarımızın korona virüs salgınından koruyabilmek için dezenfekte olmalarını sağlıyoruz. Pazar yerine alış veriş yapmaya gelen vatandaşlarımız, pazara girişte ve çıkışta, ellerini yıkayarak dezenfekte edecekler. Amacımız Selendili vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek. Bizim için en önemli öncelik vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır. Bunun için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz." dedi.

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