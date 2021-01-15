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Selendi’de sağlık çalışanlarına aşı yapıldı

15.01.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Selendi ilçesinde korona virüs aşıları sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.Selendi İlçe Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik inaktif Covid-19 aşıları uygulanmaya başlandı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde korona virüs aşıları sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Selendi İlçe Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik inaktif Covid-19 aşıları uygulanmaya başlandı. Selendi İlçesine 80 doz İlçe Toplum Sağlığı Merkezine ve 40 doz da İlçe Devlet Hastanesi gelen aşılar öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulandı. Tüm ülke genelinde olduğu gibi Selendi’de de randevu sistemi ile sağlık çalışanlarına yapılan aşı ilk olarak İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Halit Şahin’e yapıldı. Selendi İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Halit Şahin aşı sonrası yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımız tarafından yürürlüğe konulan aşı uygulamasından randevu sistemiyle başvuru yapan sağlık personellerine aşılama çalışmaları başladı. İlk etapta Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığına 80 adet olmak üzere İlçemiz Devlet Hastanesine 40 adet aşı gönderildi." dedi.

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