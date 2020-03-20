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Selendili berberden korona virüs tedbiri

MANİSA HABERLERİ  | 20.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüse karşı Türkiye’de de çeşitli önlemler alınırken Manisa’nın Selendi ilçesindeki bir erkek berberi, müşterilerine eldiven, maske ve tek kullanımlık havlu ile hizmet vermeye başladı.Manisa’nın Selendi ilçesinde hizmet veren Metin Berber Salonu, korona virüse karşı müşterilerini hijyenik ortamda tıraş ediyor.“Hem kendimizin hem müşterilerimizin sağlığını düşünüyorum”Kendilerini maske ve eldivenle korudukları gibi, müşterileri de tek kullanımlık havlu ve sürekli dezenfekte edilen tıraş malzemeleri ile hijyenik bir ortamda çalıma yaptığını belirten Berber Salonu Sahibi Mustafa Metin, “Şuan ülkemizin durumu ciddi bir önem taşıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüse karşı Türkiye’de de çeşitli önlemler alınırken Manisa’nın Selendi ilçesindeki bir erkek berberi, müşterilerine eldiven, maske ve tek kullanımlık havlu ile hizmet vermeye başladı.
Manisa’nın Selendi ilçesinde hizmet veren Metin Berber Salonu, korona virüse karşı müşterilerini hijyenik ortamda tıraş ediyor.

“Hem kendimizin hem müşterilerimizin sağlığını düşünüyorum”
Kendilerini maske ve eldivenle korudukları gibi, müşterileri de tek kullanımlık havlu ve sürekli dezenfekte edilen tıraş malzemeleri ile hijyenik bir ortamda çalıma yaptığını belirten Berber Salonu Sahibi Mustafa Metin, “Şuan ülkemizin durumu ciddi bir önem taşıyor. Gerçekten biz işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizle biraz samimi biraz uzaktan yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu şekilde önlemimizi almaya çalışıyoruz. Her ne kadar bazı ülkeler virüse karşı çabuk önlem almamış olsa da ülkemizde devletimiz en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Bizde dezenfekte çalışmaya gayret ediyoruz. Dezenfektan makinası ile kullandığımız el aletlerimizi dezenfekte yapıyoruz. Tek kullanımlık havlularla, eldiven, maskelerimizle kendimizce önlem almaya çalışıyoruz. Hem kendimizi hem müşterimizin sağlığını düşünüyoruz." dedi.
Selendi İlçesinde yaklaşık 25 yıldır berberlik yapan Mustafa Metin, müşteriyle mesleği gereği yakın temas içerisinde olduklarını ve böyle bir önlem alma ihtiyacı hissettiğini dile getirerek, "Hem müşterimizin hem de kendi sağlığımız açısından şu anda böyle bir uygulama yaptık. Müşterimizin nefesi bana, benimkisi de ona gidebiliyor. O nedenle birbirimize temas geçmemesini özen gösteriyoruz." diye konuştu.
Müşteriler ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Mustafa Metin’e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

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