SPOR

Seleznyov'un yeni takımı Malaga

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 05.01.2019 18:00 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'da kadro dışı kaldıktan sonra adı birçok kulüple anılan Seleznyov, Malaga yolcusu...

Seleznyov'un yeni takımı Malaga

Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'un da talip olduğu iddia edilen Ukraynalı golcünün İspanya 2. Ligi'nde yer alan Malaga'yla anlaşmaya vardığı belirtildi. Futbolcunun menajeriyle temas kuran Akhisar yönetimi, Seleznyov'un takımdan ayrılış şartlarıyla ilgili bilgi vermedi.

Seleznyov, geçen sezon devre arasında Karabükspor'dan transfer olduğu Ege temsilcisinde, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın kaldırılmasına büyük katkı yapmıştı. Bu sezon başında Galatasaray'ın kapısından döndükten sonra performansı düşen 33 yaşındaki futbolcu, ligde 3 gol attı, UEFA Avrupa Ligi'nde suskun kaldı.

Seleznyov, 25 Kasım'daki Bursaspor maçı öncesi antrenmanda takım arkadaşı Josue'yle kavga edip kadro dışı kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
Yevhen Seleznyov malaga Akhisar Belediyespor

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