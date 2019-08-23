Selfieler insanları “Yalnız ve Ezik” gösteriyor!

Son yıllarda sosyal medyanın hemen her platformunu selfie çılgınlığı sardı. Hatta bazı akıllı telefon üreticileri, telefonlarının selfie çekme kalitesini reklamlarında kullandı. Yine de bu tür fotoğraflar kişiler hakkında çok da iyi mesajlar vermiyor.

119 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KATILDI

Journal of Research in Personality dergisinde yayımlayan yeni bir çalışma, selfie çeken insanların daha yalnız ve ezik göründüklerini ortaya çıkardı. Araştırmaya 119 üniversite öğrencisi katıldı.

BAŞARISIZ ve YALNIZ

Yapılan çalışmada öğrencilere ABD çapındaki üniversitelerden 30 üniversite öğrencisinin Instagram sayfaları gösterildi. Çalışmada son çekilen 30 fotoğraf kullanıldı. Daha sonra da katılımcılardan bu Instagram kullanıcılarını 13 farklı açıdan değerlendirmeleri istendi. Çok miktarda selfie paylaşan kişiler, başkalarına poz verenlerden daha az maceracı, daha az başarılı ve daha yalnız olarak değerlendirildi.

POZ VERİLEN FOTOĞRAFLAR DAHA POZİTİF

Araştırmayı yapan Washington Eyalet Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Chris Barry, kişinin Instagram fotoğrafında ne yaptığının da önemli olmadığını söyledi. Barry, “Her iki akışta da benzer içerik olduğunda, örneğin seyahat ya da bir kişinin hisleri söz konusu olduğunda selfie çekenlerle ilgili izlenim negatif olurken, poz verilen fotoğraflarla ilgili izlenim pozitif oldu.” açıklamasını yaptı.

Genel olarak en itici bulunan grup ise spor salonunda ayna karşısında kas esnetmek gibi fiziksel olarak öne çıkmayı amaçlayan görseller paylaşan grup oldu.

