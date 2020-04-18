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Selim Benliahmet köyünde karantina kaldırıldı

KARS HABERLERİ  | 18.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

Kars’ta, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Selim ilçesi Benliahmet köyünde karantina kaldırıldı.Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Selim ilçesi Benliahmet köyünde uygulanmakta olan karantinanın 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 00:01 itibariyle kaldırılması kararlaştırılmıştır” denildi.Yaklaşık 14 gündür karantina altında olan Benliahmet köyünde karantinanın kaldırılmasıyla birlikte köylüler de rahatladı.

Selim Benliahmet köyünde karantina kaldırıldı

Kars’ta, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Selim ilçesi Benliahmet köyünde karantina kaldırıldı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Selim ilçesi Benliahmet köyünde uygulanmakta olan karantinanın 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 00:01 itibariyle kaldırılması kararlaştırılmıştır” denildi.
Yaklaşık 14 gündür karantina altında olan Benliahmet köyünde karantinanın kaldırılmasıyla birlikte köylüler de rahatladı.

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