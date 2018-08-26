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Selim Kosif ve İsfendiyar Zülfikari Cocu ve Comolli'yi eleştirdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli camiada eleştiri sesleri yükseldi. Eski yöneticilerden Selim Kosif ve İsfendiyar Zülfikari, teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli'ye sert eleştirilerde bulundular.

Selim Kosif ve İsfendiyar Zülfikari Cocu ve Comolli'yi eleştirdi!

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından sarı-lacivertli teknik heyete olan eleştirilerin dozajı artmaya başladı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Selim Kosif, "Dünkü maçtan sonra hocamız Cocu'nun açıklamalarını dinledikten sonra, daha fazla geç kalınmadan bir an evvel yollanması ve Fenerbahçemizin büyüklüğünü algılayabilecek bir hoca ile çalışılması gerektiğini düşünmekteyim" dedi.

Eleştirilerine devam eden Kosif, "Comolli'nin de Fenerbahçe takımını hiç seyretmediği, yapmış olduğu transferlerden anlaşılıyor. Çok yazık, yapılan transferlerdeki birçok oyuncu Fenerbahçe'de oynayabileceğini hayal bile edemezdi" ifadelerini kullandı.

Kosif son olarak başkan Ali Koç'a seslenerek, "Buradan başkanımıza seslenmek istiyorum. Daha fazla geç kalınmadan, Comolli ve Cocu'yu yollayıp yapılan hatadan bir an evvel dönün. Bu ikili Fenerbahçemizi yönetebilecek kapasite değiller" şeklinde konuştu.

İSFENDİYAR ZÜLFİKARİ DE İSYAN ETTİ

Bir diğer Fenerbahçe eski yöneticisi İsfendiyar Zülfikari de Phillip Cocu'ya sert eleştiride bulundu.

Zülfikari, 'Cocu ve ekibi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü acilen farketmeli' ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

cocu-comolli

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Selim Kosif isfendiyar zülfikari

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
aziz ve aykutun aldıgı oyuncular cogu yetenek özürlü oyuncular aziz ve aykutun enkazını kaldırmaya calısıo ali koç naapsın tek hatası yerli hoca getirse daha iyiydi birde yıldız alamaması oda azız ın bıraktıgı mali tablodan
Evet sizin aldıklarınız harika zaten ? hasan ali dirar salih ozan valbuena guilyano alper gönderilenler alex ?
Dırdır edeceğinize elinizi taşın altına koyun ve başkanla birlik olun...
susun hırsızlar yolsuzmu kaldınız gene
adamlar hakli FENERBAHÇE nin büyüklügünu kavrayamamis bu capsizlar
Ey taraftarlar bir an önce aklımızı basiniza toplayın algı yapılıp Aykut hocayı gonderttiler üstüne uc salak geldi bir an önce yanlış tan donun bir erdemlik yapin
daha dün FENERBAHÇE den yok beşiktaşa çalım yok GALATASARAYA çalım gibi haberler okuyorduk..bu fener yıllardır rakiplerine futbolcu trasferlerinde çalım attığını okuyoruz..fakat sonuç yine fıs..la ŞAMPİYONLAR LİGİ avantajından pisi pisine elendikten sonra TÜRKİYE LİGİNDE gol yemeden şampiyon olsan ne olur diyicem fakat TÜRKİYE LİGİN dede fıs bu fener..şimdi gidin gazoz kapağı kupasında oynayın..yazık onca futbolcuya trilyonlar verin sonuç GÖZTEPE ye yenilin..şampiyonlar ligine çıkmadan veda edin..sizin oynayacağınız futbolun içine tüküreyim..
Türkiyede sportif direktörlük sökmez kardeşim
külübün 10 yılını satın bide eleştiri yapın tabi zevkten geldi ya cocu
Pusuya yatmış Fener Bahçenin başarısızlığını bekliyorlar.
Eski Yönetciler Haklı Birileri COCO yu uyarması lazım Burası Fenerbahçe Kulübü Öyle sıradan kulüp değil Hemen göndersinler Ali KOÇ başkan Bu hocayı uyarsın.
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