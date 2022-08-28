Selim Muran kimdir? Rapçi Selim Muran'ın ölüm sebebi nedir?

Selim Muran hayata gözlerini yumdu. Ünlü rapçinin ölümü sevenlerini üzdü. Peki Selim Muran kimdir, ölüm sebebi nedir? İşte Rapçi Selim Muran'ın hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar...

SELİM MURAN KİMDİR?

Selim Muran Siirtlidir.

Rap müzik şarkıcısı Selim Muran 2004'te söz yazarlığına başladı.

Selim Muran ile ilgili açıklamada bulunan ünlü rapçi Ceza sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Selim Muran kardeşimizi kaybettik…Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

RAPÇİ SELİM MURAN'IN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Selim Muran mide ameliyatı sonrasında pıhtı atması nedeniyle hayata gözlerini yummuştur.



