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Selim Muran kimdir? Rapçi Selim Muran'ın ölüm sebebi nedir?

28.08.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selim Muran, Rap müzik şarkıcısı Ceza'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası merak konusu oldu. Meslektaşının ölümü üzerine paylaşımda bulunan Ceza, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Peki Selim Muran kimdir? Rapçi Selim Muran'ın ölüm sebebi nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Selim Muran kimdir? Rapçi Selim Muran'ın ölüm sebebi nedir?

Selim Muran hayata gözlerini yumdu. Ünlü rapçinin ölümü sevenlerini üzdü. Peki Selim Muran kimdir, ölüm sebebi nedir? İşte Rapçi Selim Muran'ın hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar...

SELİM MURAN KİMDİR?

Selim Muran Siirtlidir.

Rap müzik şarkıcısı Selim Muran 2004'te söz yazarlığına başladı.

Selim Muran ile ilgili açıklamada bulunan ünlü rapçi Ceza sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Selim Muran kardeşimizi kaybettik…Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

RAPÇİ SELİM MURAN'IN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Selim Muran mide ameliyatı sonrasında pıhtı atması nedeniyle hayata gözlerini yummuştur.


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Anahtar Kelimeler:
Ceza Rap sosyal medya
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