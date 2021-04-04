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Selim Soydan: Fenerbahçe haklıysa 28. şampiyonluğu almalı

04.04.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF yöneticisi Selim Soydan, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları ile ilgili başvurusunu değerlendirdi. Soydan açıklamasında, "Fenerbahçe haklıysa 28. şampiyonluğu almalı. Bence haklı ve almalı. İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar" dedi.

Selim Soydan: Fenerbahçe haklıysa 28. şampiyonluğu almalı

TFF yöneticisi Selim Soydan, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarını "İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar" sözleriyle değerlendirdi.

TFF Yönetim Kurulu'nda görev yapan Selim Soydan, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurularını değerlendirdi. Soydan açıklamasında, "Fenerbahçe haklıysa 28. şampiyonluğu almalı. Bence haklı ve almalı. İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar" diye konuştu.

SELİM SOYDAN'IN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Söylenen laflar oluyor ama hakkı olan hakkını eninde sonunda alır. Alması da doğru. Haklılar bence. Ben Fenerbahçeliyim, hakkıysa helal olsun, haklı görüyorum. İcra Kurulu'nca detaylı araştırma yapıldığını biliyorum. Karar ne zaman çıkar hiç bilmiyorum. Yakın bir zamanda da çıkar ama bunun şeysi yok. İnşallah Fenerbahçe bu itirazında haklı çıkar"

"MİLLİ TAKIMDAKİLER PRİMİ SONUNA KADAR HAK ETTİ"

Selim Soydan ayrıca Milli Takım'da futbolculara dağıtılan primlerin futbolcular tarafından sonuna kadar hak edildiğini söyledi.

Soydan açıklamasında, "Bu çocuklara verilen her para onların hakkıdır. Şenol hoca çok adil bir hoca ve çocukları çok seviyor. Bu takımın bütün muvaffakiyeti herkesin birlik beraberlik içinde olmasından geçiyor. Nihat beyin olduğu yerde asla para konuşulmaz. Sonuna kadar hak ettiler, bunun konuşulması da yanlış. Bir kupa kazansınlar da her şeyimizi veririz biz onlara" ifadelerini kullandı.


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