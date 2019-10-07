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Selim Soydan: Yapmamam gereken bir tepkiydi ama...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2019 19:40 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlardan Sorumlu yöneticisi Selim Soydan, Milli Takım kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Selim Soydan, Fenerbahçe - Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonuna verdiği tepkiye de açıklık getirdi.

Selim Soydan: Yapmamam gereken bir tepkiydi ama...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, Fenerbahçe - Antalyaspor maçında çok konuşulan penaltı tepkisi nedeniyle bir kez daha açıklamalarda bulundu. Selim Soydan, "Fenerbahçe sevgimi kalbimden kimse sökemez" dedi.

A Spor'a konuşan TFF yöneticisi Selim Soydan: "Ben bu göreve adım attığımda ceketimi çıkardım ama Fenerbahçe sevgimi kalbimden kimse sökemez. Her kulübe eşit mesafedeyim. Evet hatalıydım, yapmamam gereken bir tepkiydi. En son söz hakemlerin, onlara da saygılı olmamız lazım." dedi.

Emre Belözoğlu'nun iğneyle oynayacağının hatırlatılması üzerine övgülerde bulunan Selim Soydan, "Çok ahlaklı ve profesyonel bir oyuncu aynı zamanda iyi bir Fenerbahçeli" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe tff Selim Soydan

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