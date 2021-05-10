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Selimiye Camisi'nde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sala okunarak dua edildi

10.05.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selimiye Camisi'nde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için sala okunarak dua edildi

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EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için tüm yurtta sala okunması kararı çerçevesinde Edirne'deki tarihi Selimiye Camisi'nde de öğle vakti sala okundu ve dua edildi.

Duaya öğle namazı için camiye gelen vatandaşlar da katıldı.

Selimiye Camisi imam hatibi Yusuf Serenli, AA muhabirine, son birkaç gündür İsrail'in yoğun olarak Mescid-i Aksa'ya saldırdığını, çok sayıda Müslüman'ın şehit olduğunu, birçoğunun da yaralandığını anımsattı.

Bu saldırıların ardından camilerde sala okunup dua edilmesinin kararlaştırıldığını belirten Serenli, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın bugün yapmış olduğu açıklamaya ilave olarak öğle namazından önce sala okuyup akabinde de Filistin için Kudüs için dualar ettik. Bütün Müslümanları bu dualara katılmaya teşvik etmek için böyle bir uygulamaya geçildi. İnşallah bu zulmün son bulması için tüm gayretlerimizle elimizden geldiği kadar dualarımızla Kudüs halkının yanında olacağız."

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