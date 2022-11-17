YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Selimiye Camisi'nde restorasyon sürüyor

Selimiye Camisi'nde restorasyon sürüyor

17.11.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selimiye Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl kasım ayında başlatılan kapsamlı restorasyon çalışması devam ediyor.

Bugüne kadar kurşun örtü bakım ve tadilatı, kalem işleri, raspa işlemleri, kündekari kapıların bakımının yapıldığı restorasyonda, iç mekan, kubbe ve minarelerdeki çalışmalar sürüyor.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, çalışmaların yapıldığı şantiyeyi ziyaret etti. Kırbıyık, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç’tan bilgi aldı. Ardından kubbe kısmına çıkan Kırbıyık, Gürkan ve beraberindekiler çalışmaları inceledi.

RESTORASYON KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Restorasyonla, çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırılacak, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenecek.

Yapının bütün yer döşemeleri sökülerek özgün olanlar kontrol edilecek ve döşeme taşlarında hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda giderilecek.

Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap, mekanik yöntemle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak.

Caminin içinde yer alan 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek. Tüm beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirilecek.

Ana mekanın pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile kapılar, özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş olan tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak.

Kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmasında giderilecek.

Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verici olarak kabul edilen, kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamalar, restorasyon çalışmaları sırasında yapıdan uzaklaştırılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de yolcu minibüsünün kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandıEdirne'de yolcu minibüsünün kamyonete çarptığı kazada 9 kişi yaralandı
Van Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacakVan Büyükşehir Belediyesi 150 mevsimlik işçi alacak
Adana'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandıAdana'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
restorasyon Vakıflar Genel Müdürlüğü

Edirne Namaz Vakitleri 17 Kasım Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:58
Öğle
13:04
İkindi
15:36
Akşam
18:00
Yatsı
19:24
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.