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Selimiye'ye cuma namazı için gelenlerin ateşi termal ısı ölçer kaskla kontrol edildi

EDİRNE HABERLERİ  | 19.06.2020 13:45 | Son Güncelleme

Selimiye'ye cuma namazı için gelenlerin ateşi termal ısı ölçer kaskla kontrol edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Selimiye Camisi'ne cuma namazı kılmak için gelenlerin vücut sıcaklığı, termal ısı ölçer kaskla kontrol ediliyor.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak belirlenen camilerde namazını kılıyor.

Selimiye'ye namaza gelenlere belediye ekiplerince tek kullanımlık seccade verildi ve dezenfektan tutuldu.

Cuma namazını kılmak için camide olanların ateşi Edirne Belediyesi turizm zabıtasının kullandığı termal ısı ölçer kaskla kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, termal ısı ölçer kaskla görüntünün yanı sıra vatandaşların vücut sıcaklığını da kayıt altına aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, caminin bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kaskın termal kamerayla ısıyı ölçtüğünü ve normal kamerayla da kayıt yaptığını söyledi.

Tanrıkulu, "Yeni normalleşme sürecinde Edirne'mizde korona ile mücadelemiz daha güçlü ve teknolojik şekilde devam ediyor. 21. yüzyılın en önemli özelliği dijital uygulamalardır. 'Virüsü dijital olarak yeneceğiz.' diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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