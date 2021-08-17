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Selin ardından önce eşini iki gün sonra annesini ve kızını toprağa verdi

17.08.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayancık'taki cenazeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde yaşanan sel felaketinde 5 yakınını kaybeden Hüseyin Demirkol, eşini, annesini ve kızını iki gün arayla toprağa verdi.

Babaçay'da 11 Ağustos'ta yaşanan afette, İstanbul'da inşaatta çalışan Hüseyin Demirkol'un eşi Gülcan, kızları Medine (11), Melike (6) ile annesi Remizye ve erkek kardeşi Muhammet Demirkol sel sularına kapıldı.

Demirkol'un eşinin cenazesi, 15 Ağustos'ta İncepınarı köyünün sahilinde bulunarak aynı gün yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Anne Remziye ve 11 yaşındaki Medine Demirkol'un cenazeleri ise dün aynı sahilde bulundu.

Cenazeler otopsi yapıldıktan sonra bugün defnedilmek üzere Ayancık'taki Çayiçi Camisi'ne getirildi. Buradaki törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, ayakta durmakta güçlük çeken Hüseyin Demirkol'a taziyelerini illetti.

Cenaze namazının ardından Remziye ve Medine Demirkol'un naaşları, Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Demirkol'un kaybolan 6 yaşındaki kızı ve kardeşini arama çalışmaları devam ediyor.

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