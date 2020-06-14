Selin Ciğerci 5 milyon TL'yi peşin vermiş! Samimi açıklama

Son model bir Rolls-Royce satın alan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yeni aracıyla ilk kez görüntülendi. Citys Nişantaşı valeden aracını teslim alan Ciğerci, vale çalışanlarına yüklü miktarda bahşiş verdi.

Aylık kazancının 600 bin TL olduğunu açıklayan ünlü fenomen, daha öncede Lamborghini Huracan marka arabasıyla görüntülenmişti.

Ciğerci 5 milyonluk Rolls Royce arabasını peşin aldığını da söyledi.

Ciğerci arabasıyla görüntülenince utandı ve ne yapacağını bilemedi. Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren ve taşıyıcı annelik için adım atan Ciğerci gelen sorulara da "Ben anne olmak istiyorum. Sosyal medyada kötü yorum geliyor diye ben hayatımı yaşamayayım mı? Ben ölene kadar evlatlarımla olacağım isteğim bu..." dedi. (SnobMagazin)

