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Selin Ciğerci'den 'Tipine Bak' diyen takipçisine bomba cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 10:36 | Son Güncelleme

Selin Ciğerci, Instagram'da yapılan bir yoruma verdiği yanıtla olay oldu. Ünlü fenomen sahip olduklarını tek tek saydı...

Selin Ciğerci'den 'Tipine Bak' diyen takipçisine bomba cevap

Selin Ciğerci ile Bodrum'da tatil yapan futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından Ciğerci ile denizde çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa bir kadın sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorumu gören Ciğerci, sert bir dille cevap verdi.

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Fenomen ve iş insanı Selin Ciğerci, eşiyle olan fotoğrafına "Yazık sana üzülüyorum sana Selin haline bak tipine bak" diye yorum yapan kadına şunları yazdı:

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TEK TEK SAYDI!

"Üzül aşkım şu an Göcek'teyim, tatildeyim. Keyif yapıyorum, şu an sana mesaj yazarken dondurmalı sufle yiyorum. Futbolcu, dünya yakışıklısı kocamla birlikteyim, Türkiye'de en çok satan kozmetik firmasının sahibiyim.''

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''36 yaşındayım gayet kadın kadın balık gibi kaymak gibi fiziğim var sağlığımda yerinde.. Ve bu sene en çok vergi ödeyen kadınlar arasındayım. Ülkemin ve dünyanın en güzel kadınıyım.''

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
önünde çükü sallanan adamlar kocamla tatildeyim demeye başladı kıyamet yakın gayri
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