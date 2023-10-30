Selin Ciğerci düğünde babasıyla dans etti! Kerimcan Durmaz dayanamadı

En son kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen Selin Ciğerci gözyaşlarını tutamayıp; "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" demişti.

Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına katılan Gazeteci Emrullah Erdinç, Selin Ciğerci'nin MASAK incelemesinde illegal bir işlemin tespit edilmediğini iddia etmişti.

Gündemden düşmeyen ünlü fenomen babasıyla bir düğüne katıldı.

Babasıyla karşılıklı dans eden Ciğerci o anları “Baba aşkı” notuyla paylaştı.

Davetliler arasında yer alan Kerimcan Durmaz ise “Maviş döktürüyor” notuyla Selin Ciğerci ve babasının dans videosunu yayınladı.





