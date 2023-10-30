MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci düğünde babasıyla dans etti! Kerimcan Durmaz dayanamadı

Selin Ciğerci düğünde babasıyla dans etti! Kerimcan Durmaz dayanamadı

30.10.2023 16:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü fenomen Selin Ciğerci katıldığı bir düğünde babasıyla dans etti. Düğünün davetlileri arasında yer alan Kerimcan Durmaz bu anlara kayıtsız kalamadı.

En son kara para aklama iddiaları ile gündeme gelen Selin Ciğerci gözyaşlarını tutamayıp; "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" demişti.

Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına katılan Gazeteci Emrullah Erdinç, Selin Ciğerci'nin MASAK incelemesinde illegal bir işlemin tespit edilmediğini iddia etmişti.

Ekran görüntüsü 2023-10-30 155649

Gündemden düşmeyen ünlü fenomen babasıyla bir düğüne katıldı.

Ekran görüntüsü 2023-10-30 155715

Babasıyla karşılıklı dans eden Ciğerci o anları “Baba aşkı” notuyla paylaştı.

Ekran görüntüsü 2023-10-30 161031

Davetliler arasında yer alan Kerimcan Durmaz ise “Maviş döktürüyor” notuyla Selin Ciğerci ve babasının dans videosunu yayınladı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öpüşürken yakalandı! Kafalar'ın yıldızı eşini aldattı! Görüntüleri...Öpüşürken yakalandı! Kafalar'ın yıldızı eşini aldattı! Görüntüleri...
29 Ekim'e özel poz! Görenler Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı sandı29 Ekim'e özel poz! Görenler Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı sandı
55 kilo verdi! Son halini gören şaştı kaldı55 kilo verdi! Son halini gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz Selin Ciğerci sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.