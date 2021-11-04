Selin Ciğerci göğüslerini büyülttü! "Sivilceden halliceydi"

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci hem aşk hayatı hem de estetikleriyle gündemde. Gökhan Çıra ile evliliğini noktaladıktan sonra adı genç basketbolcu Metecan Birsen ile anılan Ciğerci, 'saçma sapan konuşmayalım' ifadelerini kullanmıştı.

Bağırsaklarından ameliyat olan Selin Ciğerci, estetik iddialarına da 2. Sayfa canlı yayınında yanıt verdi. Bağırsak ameliyatının doğru olduğu ifade eden Ciğerci, estetiği daha önce olduğunu ve silikonlarını büyüttüğünü ifade etti.

Ciğerci, 'Silikonlarımı büyüttüm. Küçüktü, sivilceden halliceydi. Ben çok zayıfladım, beni gördüğünüzde tanıyamayacaksınız' dedi.



