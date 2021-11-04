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Selin Ciğerci göğüslerini büyülttü! "Sivilceden halliceydi"

04.11.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra basketbolcu Metecan Birsen'le yeni aşka yelken açan Selin Ciğerci'den silikon itirafı geldi. Ciğerci göğüsleri için "Sivilce gibiydi" dedi.

Selin Ciğerci göğüslerini büyülttü! "Sivilceden halliceydi"

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci hem aşk hayatı hem de estetikleriyle gündemde. Gökhan Çıra ile evliliğini noktaladıktan sonra adı genç basketbolcu Metecan Birsen ile anılan Ciğerci, 'saçma sapan konuşmayalım' ifadelerini kullanmıştı.

Bağırsaklarından ameliyat olan Selin Ciğerci, estetik iddialarına da 2. Sayfa canlı yayınında yanıt verdi. Bağırsak ameliyatının doğru olduğu ifade eden Ciğerci, estetiği daha önce olduğunu ve silikonlarını büyüttüğünü ifade etti.

Ciğerci, 'Silikonlarımı büyüttüm. Küçüktü, sivilceden halliceydi. Ben çok zayıfladım, beni gördüğünüzde tanıyamayacaksınız' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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