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Selin Ciğerci'nin annesini görenler gözlerine inanamadılar!

23.05.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yılın en çok vergi ödeyen kadınları listesinde yer alan Selin Ciğerci, önceki gün ailesini ziyaret etti. Annesi ile sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 37 yaşındaki Ciğerci'nin annesini görenler şoke oldu. Annesinin gencecik halde oluşunu gören takipçileri Ciğerci'ye "Kızından bile daha genç duruyor!" şeklinde yorum yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde dijital platform Exxen'de yayınlanan 'Katarsis' programına katıldı ve yaşadığı zor günleri anlattı. Samimi açıklamalarda bulunan Ciğerci; Gökhan Çınar’a; “Ben eşimi çok seviyorum, canımı veririm onun için ama bana deseniz ki o beş yılı yaşamayacaksın ama Gökhan’la da evli olmayacaksın, şu an sahip olduğun hiçbir şeye sahip olmayacaksın, kabul ederim. O beş yılı size anlatamam!” ifadelerini kullanmıştı. Ciğerci, bu kez de annesi ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"ANNESİ KIZINDAN DAHA GENÇ DURUYOR"

Cinsiyet değiştirmesi, ünlü futbolcu Gökhan Çıra ile evliliği derken sosyal medyada büyük bir üne sahip olan Selin Ciğerci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık yaptıkları ve söyledikleri ile gündeme gelen Ciğerci, geçtiğimiz günlerde ailesini ziyaret etti. Katıldığı programlarda yaşadığı acı günleri ve ailesi ile yaşadıklarını anlatan Ciğerci, annesi ile neşeli anlarını sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden paylaştı.

Ciğerci'nin paylaşamında görülen annesi, herkesi şaşkına çevirdi. Takipçilerinden Ciğerci'ye "Annen senden daha genç" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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