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Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran not: 'İyi ki karım oldun'

11.03.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra son olarak baba olduğu haberleriyle magazin gündemine gelmişti. Gökhan Çıra yine kafaları karıştırdı. Eylül Keleş ile evlilik kararı alan Çıra, dün akşam sevgilisinin doğum günü için çiçek gönderdi ve nota "İyi ki girdin hayatıma, iyi ki benim karım oldun" yazdırdı.

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran not: 'İyi ki karım oldun'

Daha önce Selin Ciğerci ile iki kez boşanan Gökhan Çıra, son olarak baba olduğu haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir süredir Eylül Keleş isimli bir kadınla birliktelik yaşayan Çıra yine kafaları karıştırdı.

Çıra, dün akşam sevgilisinin doğum günü için parti organize etti. Çıra'nın sevgilisine gönderdiği çiçeğe yazdırdığı not ise dikkat çekti.

"İYİ Kİ BENİM KARIM OLDUN"

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisine evlilik teklifi eden ve sonrasında nişanlandıklarını ilan eden Gökhan Çıra, çiçeğe "İyi ki girdin hayatım, iyi ki benim karım oldun. Seni çok seviyorum iyikim. Nice senelerimize Çıra'm" notunu yazdırması takipçilerini şaşırttı. Çiftin basından habersiz evlenip evlenmediği ise merak edilmeye başlandı.

eylül keleş

DOĞUM GÜNÜNDEN PAYLAŞIMLAR YAPTI

Dün akşam yakın çevresi ile birlikte sevgilisinin doğum gününü kutlayan Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Gökhan Çıra 3

Keleş ile bir fotoğrafını yayınlayan Çıra, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu yazdı. Keleş de aynı pozu "Suç ortağım" notunu yazdı. Paylaşıma sessiz kalmayan Çıra "Eşim" yorumunu yaptı.

Gökhan Çıra 2

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