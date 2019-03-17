Selin Ciğerci’ye babasından olay hediye!

Selin Ciğerci’ye babasından çok konuşulacak bir jest geldi. 1.5 milyonluk doğum günü hediyesi bomba etkisi yarattı.

Ciğerci’nin babasının aldığı Cadillac Escalede marka otomobil çok konuşulacağa benziyor.

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian’da da bulunan aracın Türkiye fiyatı 1.5 milyon TL. Ünlü ismin aracının plakasının da 34 SC olduğu öğrenildi.

Arabasının fotoğrafını paylaştıktan sonra gelen bir mesajı da paylaşan Ciğerci "Vallahi ayıp! Hala bu değirmenin suyu?" yazarak tepkisini de gösterdi.

Ayrıca Selin Ciğerci’nin babasının eskiden ünlü bir hazır giyim firmasının da sahibi olduğu biliniyor. (Uçankuş)

