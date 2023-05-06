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Selin İmer konserde eşi Mustafa Ceceli'nin ceketini yırttı! O anlar sosyal medyanın diline düştü

06.05.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Ceketinden dolayı zaman zaman zor anlar yaşayan Mustafa Ceceli'nin imdadına eşi Selin İmer yetişti. Selin İmer eşini sahnede yanına çağırarak ceketini yırttı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Selin İmer konserde eşi Mustafa Ceceli'nin ceketini yırttı! O anlar sosyal medyanın diline düştü

Konserlerine hız kesmeden devam eden Mustafa Ceceli dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. Ceceli, konser esnasında ceketinden dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı.

Eşinin rahatsızlığını fark eden Selin İmer ise sahneye yaklaşarak Mustafa Ceceli'yi yanına çağırdı. Eşinden arkasını dönmesini isteyen İmer, ceketin yırtmacını yırtarak açtı. Ne olduğunu anlayamayan Ceceli'nin şaşkınlığını yüzüne yansırken konsere gelenler de kahkahaya boğuldu. Ünlü isim, eşinin hamlesinden sonra şarkılarını seslendirmeye devam etti.

Selin İmer

Selin İmer'in o anları sosyal medyanın diline düştü. İmer'e kullanıcılar; 'Kocam da kocam diyor yani', 'En yakışan çift', 'Kral hareket' gibi yorumlar yaptılar.

Selin İmer 2

''EŞİM BENİ GİYDİRİYOR''

Mustafa Ceceli daha önce yaptığı bir açıklamada kıyafetlerini eşinin belirlediğini söyleyerek "Sizi daha önce böyle görmemiştik, çok şıksınız" denilmesi üzerine "Önceden hazırlanacağım zaman, gardırobun önüne geçer, öyle bakardım. Ne giyeceğim diye, hep kararsızdım. Ama Selin'le evlendikten sonra öyle bir kaygım kalmadı. Sağ olsun eşim beni giydiriyor" emişti.

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