Selin Karacehennem'i kızdıran soru: Kocam birliktelik öncesi...

Evlilik danışmanı Selin Karacehennem sosyal medyadan gelen sorulara yanıt veriyor. Nur Viral'in "Hayatta Her Şey Var" programıyla tanınan ünlü evlilik danışmanı gelen sorularla bazen neye uğradığını da şaşırıyor.

Selin Karacehennem'e son olarak "Kocam cinsel ilişki öncesi sevgilisinin videolarını izliyor. Ne yapmalıyım? sorusu geldi. Selin Karacehennem soru karşısında şaşarak "Ben de bugün ne kadar enteresan şeyler duydum ya" dedi.

ÜNLÜ İSİM ÇOK KIZDI

Evlilik danışmanı Karacehennem konuşmasının devamında ise "Nasıl bir koca bu? Kendine nasıl yakıştırıyorsunuz bir takım laflar söyleyeceğim olmayacak. Bunu kabul etmen bilip devam etmen sana da kızacağım. Bunu niçin kabul ediyorsunuz? Kendine böyle bir şeyi layık görüyorsun?



