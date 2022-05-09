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Selin vurduğu Bozkurt'ta yeniden yapılan sanayi sitesinde sona yaklaşıldı

09.05.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı: - "Mayıs sonu, haziran başı gibi sanayi sitesindeki dükkanlar hak sahiplerine teslim edilecek"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçen yıl ağustosta yaşanan sel felaketinde büyük oranda hasar gördükten sonra yıkılan Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi'nin yeniden inşasında sona yaklaşıldı.

11 Ağustos 2021'de yaşanan, 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü sel felaketinin ardından ilçede, yıkım kararı verilen binaların yapımı sürüyor.

Selin yarattığı tahribat nedeniyle tamamen yıkılan Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi'nin yeniden başlayan inşaatı büyük oranda tamamlandı.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine, afet sonrası ilçede çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

İlçeye 11 Ağustos'ta çok ciddi oranda yağış düştüğünü vurgulayan Atıcı, ani gelen bu yağışın, sanayiden konutlara kadar birçok alanda ciddi zarara neden olduğunu anımsattı.

Sanayi sitesinin yeniden inşası için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Atıcı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından işverenlerin iş kaybını ortadan kaldırmak amacıyla ilçedeki ilk çalışma, sanayi sitesinde başladı ve hızla devam ediyor." dedi.

- "Sitede 52 dükkan, 2 tekstil fabrikası yer alacak"

İlçede ticaretin bir an önce hızlanması için çalışıldığına vurgu yapan Atıcı, şunları kaydetti:

"Sanayi sitesinde yaklaşık 140 metrekare büyüklüğünde 52 dükkan olacak. Daha önce de faaliyette bulunan 2 tekstil fabrikası yer alacak. Mayıs sonu, haziran başı gibi sanayi sitesindeki dükkanlar hak sahiplerine teslim edilecek. Çok kısa süre içinde ilçemizin hizmetine sunulacak. Biliyorsunuz Abana ilçemizdeki dükkanlar da selde zarar gördü. Yakın bir mesafedeki Abana Sanayi Sitesi'ne de 40 dükkan yapılıyor. Bozkurt ve Abana sanayi sitelerindeki dükkanlar kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek. Sanayi ve çalışanların çalışma gücü kaybolmasın, ilçe sıkıntı yaşamasın diye hızlı bir şekilde dükkanlar tamamlandı."

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