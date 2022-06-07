Selin Yeninci balkonda sere serpe! İddialı hırkayı o da sütyensiz giydi

Tek düğmeli hırka modasına Annenin Sırrıdır Çocuk'un Meryem'i de uydu. Oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Selin Yeninci sosyal medyayı son pozlarıyla salladı.

Balkonda kısa şortu ve geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir, Buket Aydın, Eda Taşpınar gibi isimlerin giydiği tek düğmeli şortuyla poz veren oyuncu olay oldu. Selin Yeninci şort üstü sütyensiz hırkalı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Dizisi reytinglerde istediği başarıyı elde edemeyince final yapan Selin Yeninci balkonda sere serpe güneşlendi.

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi olan güzel oyuncuyu görenler oyuncunun Bir Zamanlar Çukurova rolüne gönderme yaparak "Olmamış Saniye", "Gaffur beyimiz görmesin" yorumları yaptı.



