3450 TL olan tek düğmeli hırkayı Eda Taşpınar da giydi! Cesur pozlar

Ünlü bir markanın son dönemde moda olan hırkasını Eda Taşpınar da giydi. Buket Aydın'dan sonra Eda Taşpınar paylaşım yapınca sosyal medyada gündem oldu. 3450 TL olan hırkanın altına sütyen giymeyen Eda Taşpınar sosyal medyadaki pozuyla beğeni topladı.

Kapadokya'ya giden Taşpınar siyah kombiniyle yere uzandı. Paylaşımını yorumlara kapayap Taşpınar'a beğeni yağdı.

Taşpınar'dan bir süre önce aynı hırkayı giyen Buket Aydın ise sosyal medyada dalga konusu oldu. Çoğu kullanıcı "Madem giyiyorsun neden sansürlüyorsun" yorumunda bulundu.





