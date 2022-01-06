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3450 TL olan tek düğmeli hırkayı Eda Taşpınar da giydi! Cesur pozlar

06.01.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde ünlülerin tercih ettiği tek düğmeli hırkayı Buket Aydın'dan sonra Eda Taşpınar da giyip paylaştı. 3450 TL olan hırkanın altına hiçbir şey giymeyen Eda Taşpınar sosyal medyada cesur pozlarını yayınladı.

3450 TL olan tek düğmeli hırkayı Eda Taşpınar da giydi! Cesur pozlar

Ünlü bir markanın son dönemde moda olan hırkasını Eda Taşpınar da giydi. Buket Aydın'dan sonra Eda Taşpınar paylaşım yapınca sosyal medyada gündem oldu. 3450 TL olan hırkanın altına sütyen giymeyen Eda Taşpınar sosyal medyadaki pozuyla beğeni topladı.

Kapadokya'ya giden Taşpınar siyah kombiniyle yere uzandı. Paylaşımını yorumlara kapayap Taşpınar'a beğeni yağdı.

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Taşpınar'dan bir süre önce aynı hırkayı giyen Buket Aydın ise sosyal medyada dalga konusu oldu. Çoğu kullanıcı "Madem giyiyorsun neden sansürlüyorsun" yorumunda bulundu.

tktktk

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Demet Özdemir Eda Taşpınar
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