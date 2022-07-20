Selin Yeninci beyazlar içinde paylaştı! "Melek gibisin"

Oyuncu kimliğiyle tanınan Selin Yeninci son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkıyor. Birbirinden iddialı pozlarıyla gündeme gelen Yeninci, bu defa beyazlar içinde yaptığı paylaşımıyla büyüledi.

BEYAZLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

Selin Yeninci tatil paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Beyazlar içinde paylaşım yapan Selin Yeninci o pozuyla binlerce beğeni aldı.

O poza Yeninci'nin takipçileri, "Melek gibisin", "Maşallah kız Saniye" gibi yorumlar yaptı.

ATV ÜZERİNDE BİKİNİLİ POZ VERDİ

Son zamanların gözde isimlerinden biri olan Selin Yeninci, geçtiğimiz günlerde ATV üstünde bikinili poz vermişti.

İşte Selin Yeninci'nin Instagram pozları...





