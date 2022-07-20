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Selin Yeninci beyazlar içinde paylaştı! "Melek gibisin"

20.07.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye rolüyle beğenileri toplayan Selin Yeninci, bu diziden ayrılmasının ardından Annenin Sırrıdır Çocuk dizisindeki Meryem rolüyle ekranlara geldi. Selin Yeninci, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da son zamanlarda gündeme gelmeye başladı.

Selin Yeninci beyazlar içinde paylaştı! "Melek gibisin"

Oyuncu kimliğiyle tanınan Selin Yeninci son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkıyor. Birbirinden iddialı pozlarıyla gündeme gelen Yeninci, bu defa beyazlar içinde yaptığı paylaşımıyla büyüledi.

BEYAZLAR İÇİNDE PAYLAŞTI

Selin Yeninci tatil paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

Selin Yeninci beyazlar içinde paylaştı!

Beyazlar içinde paylaşım yapan Selin Yeninci o pozuyla binlerce beğeni aldı.

Selin Yeninci beyazlar içinde paylaştı!

O poza Yeninci'nin takipçileri, "Melek gibisin", "Maşallah kız Saniye" gibi yorumlar yaptı.

Selin Yeninci beyazlar içinde paylaştı!

ATV ÜZERİNDE BİKİNİLİ POZ VERDİ

Son zamanların gözde isimlerinden biri olan Selin Yeninci, geçtiğimiz günlerde ATV üstünde bikinili poz vermişti.

Selin Yeninci beyazlar içinde paylaştı!

İşte Selin Yeninci'nin Instagram pozları...

Selin Yeninci beyazlar içinde paylaştı!

Selin Yeninci beyazlar içinde paylaştı!

Selin Yeninci beyazlar içinde paylaştı!

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