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Selma Ergeç'ten şaşırtan açıklama! "İkinci el kıyafet giyiyorum"

12.10.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Selma Ergeç, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Rahat giyinmeyi tercih ettiğini söyleyen Ergeç, "İkinci el, yıpransa da bunun sorun olmayacağı giysiler kullanıyorum. Ben kıyafete hizmet etmeyeyim yani, o bana hizmet etsin." dedi.

Selma Ergeç'ten şaşırtan açıklama! "İkinci el kıyafet giyiyorum"

Günlük hayatında rahat kıyafetler giymeyi tercih ettiğini ifade eden oyuncu Selma Ergeç, Re Touch Mag Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulundu.

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"RAHATLIKTAN YANAYIM"

42 yaşındaki oyuncu, "Dar giyinmeyi sevmiyorum, sıkılıyorum. Rahat giyinmeyi seviyorum. İkinci el, rahat, yıpransa da bunun sorun olmayacağı giysiler kullanıyorum. Ben kıyafete hizmet etmeyeyim yani, o bana hizmet etsin. Rahatlıktan yanayım." ifadelerini kullandı.

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Selma Ergeç, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok özendiğin tarzlar var ama onları hayatımda tutacak disiplinim yok. Ben de isterim bütün gün topuklularla gezeyim. Çok havalı ve çok hoş buluyorum, çok yakıştırıyorum da giyenlere. Ben giyince 10 dakika sonra bedenim 'Bize ayrılan sürenin sonuna geldik' diyor.

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"ET YEMİYORUM"

Doğa ve gelecek için çabaladığını söyleyen Ergeç, "Bireysel olarak et yemiyorum. Kullandığım deterjanları mümkün mertebe doğal içerikli, geri dönüşebilir ürünlerden tercih ediyorum." şeklinde konuştu.

"PLASTİK POŞET HİÇBİR ZAMAN KULLANMADIM"

Bu konularda hassas olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Plastik poşet zaten hiçbir zaman kullanmadım. Kendimi bildim bileli yanımda alışveriş çantam vardır" açıklamasını yaptı.
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"İNSAN ÇÖPÜNÜ NEDEN YERE ATAR?"

Selma Ergeç, "Suyu gereksiz yere akıtmamak, çöpleri ayrıştırmak gibi temel şeyleri yapıyorum. Yeri gelmişken ve çöp demişken, en anlamadığım şeylerden biri ise, idrak dahi edemiyorum. İnsan çöpünü neden yere atar? Gerçekten anlayamıyorum!" dedi.

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Selma Ergeç
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